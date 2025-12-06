«Не знаю, заслужила ли такую ангельскую душу»: Ирина Безрукова почтила память умершего в 25 лет сына

Актриса Ирина Безрукова трогательно обратилась к покойному сыну, скончавшемуся в 25 лет. В личном блоге артистка поздравила Андрея с днем рождения и призналась, что не знает, заслужила ли такого ребенка, который был «чистой ангельской душой».

6 декабря, по словам Ирины Безруковой, для нее – «особенный» день. В этот день родился единственный сын актрисы, которого она потеряла 10 лет назад. Бывшая жена Сергея Безрукова почтила память Андрея в соцсети архивными кадрами и отметила, что он был по-настоящему светлым и чистым человеком и «мудрее многих взрослых». Артистка рассказала, что молодой человек всегда поддерживал ее и делал жизнь необыкновенной, оставаясь примером для матери.

«Не знаю, как я заслужила и заслужила ли? Что меня выбрала такая чистая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный… <…> Он всегда был чище, мудрее и лучше многих взрослых. За всю его 25-летнюю жизнь он не совершил ни одной серьезной ошибки, в первую очередь всегда думал о других, спешил утешить, поддержать… В свои юные годы был мне духовным примером… Мне теперь остается только стараться соответствовать», — высказалась Ирина Безрукова.

Напомним, сын актрисы от первого брака с Игорем Ливановым погиб в результате несчастного случая при невыясненных обстоятельствах. Андрею Ливанову было 25 лет. На момент трагедии Ирина Безрукова была в отъезде по работе и не смогла дозвониться до своего ребенка.

«Я попросила подругу вызвать специалистов и вскрыть квартиру. Они обнаружили тело Андрея в коридоре. Подруга позвонила и сказала, что Андрюши больше нет. Я, конечно, сразу же спросила, что случилось? Оказалось, он неудачно упал и ударился виском. Тело тогда уже было синее», — делилась артистка.

Ранее Ирина Безрукова рассказала об обещании, которое дала сыну незадолго до его смерти: «Я до сих пор учусь жить эту жизнь заново».