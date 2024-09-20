«Энтони был привязан к маме»: приемная дочь Понаровской поделилась воспоминаниями о сыне певицы

Анастасия Кормышева – приемная дочь певицы Ирины Понаровской, которую певица сдала в детский дом – поделилась воспоминаниями о родном сыне исполнительницы Энтони Родде. Напомним, он умер в возрасте 39 лет в Москве.

Кормышева указала на тесную связь Энтони с матерью – по ее словам, певица его очень любила.

«Энтони был привязан именно к маме, их связывали очень тесные взаимоотношения. Ирина любила его бесконечно. Я представляю, как ей сейчас тяжело», - сказала она изданию «Абзац».

Об Энтони Кормышева вспоминает как «хорошем и светлом» молодом человеке, «доброжелательном» и «уютном» парне.

«Вокруг него всегда собирались друзья и знакомые, с которыми он проводил много времени», - поделилась приемная дочь певицы.

По словам Анастасии, у нее с Энтони были разногласия, но они давно забылись. Стало известно, что в последние годы общения между ними не было.

Сын Понаровской был найден мертвым в ванне. Предварительно, мужчина скончался в результате сердечного приступа.