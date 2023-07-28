«Не знаю, насколько хорошо выгляжу»: 80-летняя Марианна Вертинская рассказала о своем старении

Актриса Марианна Вертинская в честь своего 80-летнего юбилея, который празднует 28 июля, рассказала о том, как относится к быстротечности времени. Звезда советского кино призналась, что стареет с достоинством и не стремится удержать молодость. При этом она считает, что и без каких-либо манипуляций с внешностью для своего возраста ей удается выглядеть нормально.

По словам Марианны Александровны, не пускаться в гонку с ускользающей красотой ей помогает ее окружение, состоящее в основном из людей ее возраста. Артистка рассказала в беседе с изданием kp.ru, что большинство близких сопровождают ее с самых юных лет, поэтому они вместе взрослели, а затем и старели. Вертинская отметила, что в круг ее общения входят многие ее однокурсники по Щукинскому училищу. Среди них Наталья Селезнева, Евгений Стеблов, Любовь Корнева и другие.

Кроме того, актриса подчеркнула, что никаких комплексов по поводу своей внешности в 80 лет не испытывает. Она вполне довольна собой и считает, что прелесть есть в каждом возрасте.

«Не знаю, насколько хорошо я выгляжу. Считаю, что выгляжу нормально для своего возраста. Не стараюсь быть молодухой, у меня такого желания никогда не было. Ревности к молодости у меня нет», - сообщила Марианна Вертинская.

Напомним, что недавно в шоу-бизнесе разгорелся «силиконовый» скандал. Певицы Слава и Любовь Успенская пожаловались на работу известного звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который перекроил внешность многих отечественных артистов.