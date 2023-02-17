«Не знаю меры ни в чем»: 38-летняя дочь Любови Полищук раскаялась в своем вранье

На днях Мариэтта Цигаль-Полищук дала новое интервью изданию «Hello», в котором поделилась историями из своего детства. Знаменитость сообщила: как и любой ребенок, она примеряла на себя востребованные профессии, но при этом учиться девочка не очень любила. Также журналисты попросили рассказать дочку Полищук о поступке, за который ей стыдно. Откровение не заставило себя ждать.

Звезда сериала «Раневская» призналась, что раскаивается за многие деяния. Но больше всего Мариэтте стыдно за свое вранье. «Я максималист и, к сожалению, меры не знаю ни в чем. Я врала без перерыва обо всем и в одночасье перестала врать. Сменила школу и стала, наоборот, говорить всем правду. У вранья одно последствие — оно всегда выходит наружу», — высказалась актриса.

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