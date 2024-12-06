«Не знаю, как я заслужила»: Безрукова рассказала об умершем сыне в день его рождения

Актриса Ирина Безрукова высказалась об умершем сыне Андрее, которому 6 декабря могло исполниться 35 лет. Она назвала его «ангельской душой» и призналась, что он был мудрым не по годам.

Знаменитость опубликовала в соцсетях архивные фото наследника и вспомнила, как во время родов удивила акушеров.

«6 декабря — особенный день для меня. День рождения моего сына Андрюши. Самого любимого, светлого, доброго, чистого, справедливого и мудрого мальчика. Когда акушеры показывали мне ребенка, с вопросом: „Мама, ну говори, кто у тебя?“. Я посмотрела и четко проговорила: „Андрюша родился!“. Они засмеялись тогда и удивленно сказали, что разное слышали, но чтобы вот прям так, впервые», — написала Ирина.

Напомним, что актриса пережила смерть сына в 2015 году. С Андреем произошел несчастный случай – он упал и получил травму головы. С тех пор актриса часто вспоминает парня и публикует его фото у себя в микроблоге.

«Не знаю, как я заслужила, — и заслужила ли? — что меня выбрала такая ангельская душа. Ребенок был необыкновенный… Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше», – добавила звезда.

Женщина призналась, что за свои 25 лет жизни Андрей не совершил ни одной серьезной ошибки и всегда думал о других. Она назвала его своим духовным примером и пообещала соответствовать ему. Также звезда поблагодарила всех, кто помнит и любит Андрея.

Ранее мы писали о том, как Ирина Безрукова пережила смерть сына и помогла другим справиться с болью от потери.