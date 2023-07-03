«Не знаю, как я пережила»: заплаканная Кристина Асмус выступила с пронзительным заявлением

Актриса Кристина Асмус сделала пронзительное заявление в соцсетях. Артистка сообщила, что болезненно пережила расставание, перенесла панические атаки, почувствовала полное разрушение, но тем не менее поблагодарила за опыт.

Соответствующий пост появился 3 июля в аккаунте актрисы.

«Я реально не знаю, как я пережила вчерашний день», - начала заплаканная Асмус и обратилась к неназванным людям с вопросом «Люди, что с вами не так?»

«Но за опыт спасибо, вы делаете мой хребет титановым», - отметила актриса.

Асмус разъяснила, что пережила «болезненное вычеркивание людей из жизни, панические атаки и ощущение полного разрушения».

В трудный для актрисы день ее поддержала сестра. Асмус также сыграла «потрясающий спектакль», закрыв 11-й театральный сезон. Она добавила, что в тот день «за 15 секунд до выхода на сцену думала, что ей конец».

Ранее Асмус выразила чувства к коллеге Роману Евдокимову. Она публично призналась актеру в любви.