Кристина Асмус перестала скрывать чувства к Роману Евдокимову и публично призналась в любви

Уже довольно долгое время поклонники наблюдают за тем, как Кристина Асмус без особого успеха пытается скрывать отношения со своим коллегой Романом Евдокимовым. После развода с Гариком Харламовым актриса начала все чаще появляться в компании звезды «Перевала Дятлова», однако официально не говорила о своих чувствах к нему. Теперь же, как говорится, «лед тронулся», и она публично заявила о любви.

После дня рождения Кристины в Сети распространилось большое количество доказательств ее романа с Евдокимовым. На вечеринке они буквально не отходили друг от друга и много обнимались. А недавно Асмус опубликовала пост, в котором призналась, что она влюблена и это взаимно. Примечательно, что первой в «карусели» была как раз фотография с Романом.

«Я люблю себя без причин и принимаю себя всецело. Я люблю свой возраст, свое тело, каждую складку и каждую морщину. Я перестала что-либо доказывать. Я стала уважать слабости других и понимать, что все мы разные. На агрессию я давно уже реагирую теплом и улыбкой. Я очень люблю и любима», - сообщила Кристина на своей странице в социальной сети.

Отметим, что, несмотря на новые отношения, Асмус продолжает жить под одной крышей с бывшим мужем. Скандал по поводу этого разгорелся зимой. Экс-супруги устроили публичную ссору, благодаря которой стало известно, что Кристина не съехала из дома Гарика, потому что он отказался покупать ей новое жилье.

Однако недавно актриса все-таки решилась на переезд. Об этом она рассказала журналистам. Правда, не уточнила, когда именно начнет собирать вещи.