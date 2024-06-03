«Не знаю, как она справляется»: Волочкова рассказала про отношения с дочкой

Анастасия Волочкова заявила, что отказалась от содержания единственной дочки. Балерина рассказала о взаимоотношениях с наследницей в беседе с Teleprogramma.pro.

18-летняя дочь Анастасии учится на филологическом факультете, занимается теннисом и пишет картины. Кроме того, она сотрудничает с известной студией и озвучивает фильмы. По словам балерины, дочь самостоятельно себя обеспечивает.

«Сейчас преподает и английский, и французский языки онлайн. Я не знаю, как она со всем справляется и находит на все время», — рассказала Волочкова.

Балерина отметила, что у нее, в отличие от экс-возлюбленного, прекрасные и доверительные отношения с дочкой. По словам Анастасии, наследница не чувствует себя любимой в новой семье отца. Балерина считает, что бывший избранник должен купить дочке квартиру.

«Еще было бы хорошо, чтобы папа ей квартиру купил, раз уж такая ситуация в той семье. Не знаю, насколько у него совести на это хватит», — резюмировала знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала об «интересных» отношениях и заговорила о свадьбе. Подробности читайте в этой новости.