«Не знаю, как лечили»: врач сообщил об инсульте у Романа Костомарова после всех манипуляций

У фигуриста Романа Костомарова случился инсульт. Об этом сообщил врач, доктор медицинских наук Павел Воробьев.

Он предположил, что могло стать причиной нарушения кровообращения в головном мозге. Доктор заметил, что из-за пневмонии развился сепсис, который, в свою очередь, спровоцировал гангрену и ДВС-синдром.

«При этом синдроме поражаются мелкие сосуды, возникают многочисленные тромбы, которые, собственно, и приводят к гангрене, и, увы, инсультам, поражениям мозга», - привел подробности врач.

При этом ДВС-синдром можно лечить – для этого требуется вовремя распознать его. Обычно для очистки крови от токсических веществ используют плазмафероз и переливание плазмы. Дополнительно пациентам дают антикоагулянты.

«Я не знаю, как лечили Романа Костомарова, но остается только надеяться, что организм фигуриста справиться с новым испытанием», - заключил специалист в разговоре с КП Спорт.

20 февраля сообщалось о менингите у Костомарова. Состояние фигуриста спустя 6 недель лечения остается крайне тяжелым.