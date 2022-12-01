«Не знаю, как это выдержать»: свадьба с Джиганом довела Самойлову до слез

Оксана Самойлова и Джиган являются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги еще в 2012 году узаконили свои отношения и за это время успели стать многодетными родителями. Спустя 10 лет молодые люди решили не просто отметить годовщину, но и сыграть свадьбу, устроив тем самым пышное торжество. Теперь все мысли и силы светской львицы направлены на организацию мероприятия.

В своей социальной сети Оксана поделилась откровенными кадрами, на которых она плачет. Предстоящее событие растрогало девушку так сильно, что на протяжении часа она не могла прийти в себя. Кроме того, звезда без всякой скромности заявила: ее свадьба будет самой лучшей во всем отечественном шоу-бизнесе, и никто не останется равнодушным. «Я на каждом этапе режиссуры рыдаю. Не знаю, как буду держаться на самой свадьбе», — поделилась эмоциями Самойлова.