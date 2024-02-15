«Не знаю, где он его достал»: муж удивил певицу Алсу своим поступком на 14 февраля

Певица Алсу состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым уже 18 лет. Недавно в СМИ появились слухи о возможном разводе пары, но артистка всячески их опровергает, рассказывая о подарках своего супруга.

40-летняя звезда выступила на концерте, посвященном Дню святого Валентина. На нем журналисты поинтересовались у певицы, как ее порадовал супруг 14 февраля.

«Муж подарил мне букет сирени. Не знаю, где он его достал в феврале. А я подарила ему свою любовь», — рассказала исполнительница хита «Зимний сон» Teleprogramma.pro.

Предложение своей возлюбленной бизнесмен сделал в Париже. У пары родилось трое детей — Сафина, Микелла и Рафаэль.

Слухи о разводе пары появились, когда Алсу вышла в свет без обручального кольца и заявила, что в ее жизни начался новый этап. Оказывается, артистка имела в виду, что 40 лет — лучший возраст в ее жизни. Также она отмечает: супруг ее постоянно радует подарками и вниманием.