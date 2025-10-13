«Не знаю, что сказать. Я в шоке»: дочь Юрия Мороза потрясла вдову режиссера Викторию Исакову

Дочь режиссера Юрия Мороза растрогала маму подарком ко дню рождения. В личном блоге Виктория Исакова поделилась семейным видео и призналась, что осталась «в шоке» от презента девочки.

12 октября вдове Юрия Мороза исполнилось 49 лет, и она собрала близких по важному поводу. Одним из запоминающихся моментов для актрисы стал подарок 9-летней дочери Варвары. Девочка своими руками расшила для мамы шапку для бани, придав ей уникальный вид. Артистка не стала скрывать, что осталась в восторге от презента.

«Я не знаю, что сказать. Я в шоке. Господи, Варя, спасибо тебе большое. Это потрясающе», — высказалась Виктория Исакова.

Юрий Мороз и Виктория Исакова познакомились в 2003 году в один из самых тяжелых периодов в жизни сценариста. Он переживал утрату — его 40-летняя жена Марина Левтова погибла в страшной аварии, заслонив собой дочь. Актер признавался: «Это навсегда: как отсеченная рука, которая у каждого болит по-своему». Брак пары начался с трагедии — их трехмесячная малышка умерла из-за редкого генетического заболевания. Лишь через 12 лет супруги решились снова стать родителями, и в 2015 году у них родилась дочь Варвара.

Напомним, в 2023 году у Юрия Мороза выявили рак поджелудочной железы. Режиссер до последнего продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь, но 14 июля 2025 года ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Ранее сообщалось о том, как Виктория Исакова скрывала смертельный диагноз мужа.