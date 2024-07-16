Звезда «Слова пацана» Минекаев сыграет главную роль в «Руслане и Людмиле»: кинокритик оценил выбор режиссера

Звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилю Минекаеву досталась главная роль в новом проекте «Руслан и Людмила». Премьера фильма должна состояться только в 2027 году, но уже сейчас в Сети активно обсуждают, справится ли молодой актер с героем, далеким от «пацанской» тематики. Портал «Страсти» пообщался с кинокритиком Александром Голубчиковым и выяснил, почему продюсеры и режиссер остановились именно на Рузиле.

По словам Голубчикова, выбор команды проекта в пользу Минекаева вполне очевиден. Кроме того, что он сейчас очень популярен, у него еще есть и талант. Критик считает, что актер сможет справиться с любой ролью.

«А кого еще из участников «Слова пацана» так много интервьюировали? Это как минимум говорит о том, что Рузиль харизматик, и это, в общем, видно по сериалу. У него там такая роль пограничная в плане теневой морали, и он отлично отыграл, поэтому здесь никаких сомнений в том, что он может потянуть любую роль. Не забываем о том, что у него была главная роль в театре «Школа современной пьесы», одна из главных ролей в сериале «Смычок». Талант у него несомненный и большая фанбаза, что тоже очень важно для любой сказочной истории», - пояснил кинокритик.

Александр Голубчиков допустил, что к выходу фильма «Руслан и Людмила» Рузиля уже перестанут ассоциировать только с сериалом «Слово пацана», и это пойдет ему на пользу.

«К 2027 году Рузиля уже будут ассоциировать не с пацанчиком, а со зрелым юношей и витязем. Это вполне соответствует представлениям о каких-то волшебных сказках. А кого еще сегодня можно было бы представить в роли Руслана? В любом случае, нужно искать среди актеров, которым условно 20-30 лет. А много ли у нас таких актеров, которых можно вот так без подсказки назвать? Наверное, нет, поэтому выбор продюсеров и режиссера очевиден», - заявил Голубчиков.

Также кинокритик высказался о выборе актрисы на роль Людмилы. Ее сыграет Алена Долголенко. Она менее известная, чем ее партнер по проекту, поэтому насчет нее у эксперта больше сомнений.

«У меня, может быть, чуть больше сомнений было относительно героини Людмилы, но в данном случае, думаю, что там тоже все будет прекрасно. Мы просто чуть меньше о ней знаем и чуть меньше ее обсуждаем. А вот что касается Рузиля, то это идеальное попадание. Я думаю, что мы в этом убедимся, когда фильм выйдет на экраны», - отметил кинокритик Голубчиков.

Ранее Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал о конкуренции с Рузилем Минекаевым.