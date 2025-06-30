«Не знала, что данный жест является оскорбительным»: Mia Boyka извинилась перед китайцами

Певица Mia Boyka извинилась перед китайцами за обидный жест, который она показала в шоу Comedy Club два года назад. В программе артистка сузила глаза пальцами, говоря, что хочет стать популярной среди китайцев. Ведущий Павел Воля отметил, что таким образом она не станет популярной для жителей Азии.

Старое видео стало распространяться только сейчас. Певица решила извиниться, объяснив, что не знала о значении жеста. Mia Boyka вышла в соцсети с гастролей и прояснила ситуацию двухлетней давности.

«На тот момент, на момент записи шоу, к сожалению, я не знала о том, что данный жест является оскорбительным для азиатских народов. И если я кого-то задела этим жестом или оскорбила, чего, конечно же, не хотела делать, я приношу свои искренние извинения», - произнесла артистка.

Певица пожелала всем мира, добра и любви. Boyka добавила в видеообращении, что ей жаль за случившееся.

В комментариях не поверили в искренность певицы. В Сети писали: «Да не жалеет она ни о чем», «Все ты знала!».

Ранее стало известно, что исполнительница стала продюсером сестры и запустила ее карьеру.