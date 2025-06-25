Имя будущей артистки зарегистрировали в Роспатенте: Mia Boyka официально запускает карьеру сестры
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Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, решила сделать из своей сестры Лизы новую звезду. Исполнительница стала ее продюсером. Информация об этом появилась у Telegram-канала Звездач.
Журналисты выяснили, что Mia Boyka проделала большую подготовительную работу перед тем, как выпустить Лизу на сцену. Так, артистка зарегистрировала имя будущей звезды в Роспатенте. Девушка, вероятно, будет выступать под псевдонимом Liza Boyka.
Таким образом, сейчас все права на бренд принадлежат исключительно Мии. Как сестры будут делить заработанные деньги, пока не известно.
Ранее сообщалось, что в Роспатент обратился певец Григорий Лепс. Он пожал заявку на регистрацию товарного знака «наГЛец». Артист планирует выпускать видеокассеты, диски, кинопленку.