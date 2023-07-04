Не знал о существовании артиста Кяро: Никита Михалков унизил актера, не желающего сниматься в его фильмах

Режиссер Никита Михалков высказал мнение по поводу заявления актера Кирилла Кяро. Напомним, артист сообщил, что не хочет сниматься в его фильмах, хотя, будучи молодым, мечтал с ним поработать.

Ответ Михалкова оказался лаконичным. Его приводит сайт kp.ru.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», - заявил Михалков, комментируя ситуацию.

Кяро известен по съемкам в фильмах «Эпидемия», «Нюхач». Актер родился в Эстонии в 1975 году. Он часто снимается в России. Так, с 2021 года он сыграл в более, чем 20 фильмах и сериалах.

На днях актер заявил, что ему нравятся ранние работы Михалкова, но сейчас между ними «пропасть». «Я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь», - сказал Кяро. Также актер отказался от сотрудничества с другим режиссером – Кареном Шахназаровым. Однажды актера пригласили на съемки, но Кяро быстро понял: это не его, потому что «не живое».

Ранее Михалков ответил на вопрос, как наказать уехавших из России артистов. Он заявил, что не сторонник кого-то наказывать, но указал, что положение сбежавших знаменитостей «трагично».