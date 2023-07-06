«Не знал, как себя вести»: певец из 90-х запомнил страх от встречи с Аллой Пугачевой

Певец из 90-х Кай Метов рассказал, как много лет назад должен был выступить на «Песне года», но запомнил не свои ощущения, а страх от встречи с артисткой Аллой Пугачевой. Исполнитель сбежал от Примадонны вместо того, чтобы поздороваться и сказать комплименты.

В день концерта молодой Кай Метов боялся выйти из гримерной. Его комната располагалась в конце коридора рядом с туалетом. Певец просидел там несколько часов, а потом, когда в коридоре стало тихо, вышел «на разведку».

В этот момент в конце коридора «выплыла» Пугачева. По словам Метова, он «встал, как вкопанный».

«Шаг назад и вдруг такая мысль: «А вдруг она меня не заметила?» И я обратно так «тык-тык-тык« и зашел в свою гримерку», - рассказал он журналистке Алене Жигаловой, добавив, что здороваться и говорить комплименты был не готов.

Спустя годы Метов встретился с Пугачевой на дне рождения певицы Маши Распутиной. Когда ее прошлый муж Филипп Киркоров собирался познакомить музыканта с женой, Примадонна заявила, что видела и запомнила исполнителя в тот неловкий момент.

Ранее в Сеть попали кадры невышедшей программы с участием Пугачевой.Она была снята перед отъездом артистки в Израиль.