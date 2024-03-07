«Да, шрам остался»: Максим Фадеев назвал SEREBRO главным кошмаром в его жизни

Продюсер Максим Фадеев создал в 2006 году группу SEREBRO. Девушки из музыкального коллектива прославились на всю страну и даже побывали на «Евровидении». Однако со временем прежний состав распался, а его основатель поделился со всеми ужасным откровением — оказывается, что тот период жизни стал дня него одним из самых неприятных/

Больше всего Фадеев пострадал от общения с Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой, передает StarHit. Так, последняя обвиняла продюсера в давлении — якобы он заставлял ее лгать СМИ и встречаться с коллегами ради пиара. Тем не менее Максим не держит зла на бывшую подопечную, несмотря на то, что период существования группы SREBERO он назвал главным кошмаром в своей жизни.

«Да, шрам остался, но я не чувствую ничего плохого. Удивительно, но о Лене помню только хорошее. Она мне ничего плохого не сделала. Я знаю причины ее поведения по отношению ко мне. Теперь знаю», — заявил продюсер.

Ранее Ольга Серябкина прокомментировала скандальные заявления Максима Фадеева. Тот нелестно высказался о ее новой песне.