«Не знал, что делать»: Никас Сафронов рассказал, как обманул Александра Ширвиндта при жизни

Художник Никас Сафронов признался, что новость о смерти народного артиста России Александра Ширвиндта, с которым они дружили более 30 лет, стала для него потрясением. В беседе с mk.ru член Российской Академии художеств рассказал о дружбе с актером и о том, как ему однажды пришлось обмануть артиста.

«Случилась невероятная трагедия: я очень любил Сашеньку. Он был жизнерадостный, доброжелательный. С легким сарказмом, но и он был всегда позитивным. Нас познакомил в 1992 году Валя Гафт. И мы стали общаться. За это время столько всего прожито: все дни рождения, большие праздники отмечали вместе», — поделился Никас Сафронов.

По признанию художника, однажды ему пришлось обмануть Александра Ширвиндта. В театре проходила премьера спектакля Юрия Васильева, на котором артист попросил Никаса Сафронова присутствовать, но тот опоздал и придумал выход из ситуации.

«Я собрался на спектакль, но так случилось, что в последний момент закрутился и опоздал. Не знал, что делать. Позвонил нашему общему другу Юре Чернову. <…> Он встретил и, пока мы шли, вкратце рассказал, о чем был спектакль и кто в нем участвовал», — признался художник.

Затем Никас Сафронов сказал Александру Ширвиндту, что был на премьере спектакля, поскольку «пообещал», и высказал свое мнение о постановке.

«Ширвиндт продолжает: „Расскажи, про что спектакль?“ „Сюжет понятный, он очень глубокий и серьезный, тема военная, — начал я. — Ты не обидишься, если я скажу правду? Знаешь, сыроват спектакль, сыроват. Были шероховатости. Но ты не переживай. Он сейчас войдёт в репертуар, отшлифуется и будет гениально“. Ширвиндт расплылся в улыбке: „Молодец, смотрел. Я тоже это заметил“. Так мне пришлось его обмануть», — заключил Никас Сафронов.

Ранее мы писали о том, что Никас Сафронов вспомнил, как Александр Ширвиндт бросил курить и отдал свои трубки Станиславу Говорухину.