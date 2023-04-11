Не знает, как привлечь внимание: эмигрировавшая Рената Литвинова разделась догола в Париже

В последнее время все внимание публики приковано к Ренате Литвиновой. Год назад актриса эмигрировала в другую страну и теперь там пытается построить новую жизнь. Она по-прежнему занимается актерской деятельностью, выходит на театральную сцену. Правда, оценка ее творчества весьма противоречива. На днях Литвинова вновь оказалась в центре обсуждений. Дело в том, что в расположение Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!» попали новые пикантные снимки знаменитости.

На кадрах Рената повернулась к публике спиной. Для съемки актриса надела лишь черные колготки и сделала яркий макияж. Оказывается, таким откровенным способом светская львица хотела привлечь внимание к новому спектаклю, который состоится в Париже в конце мая.

«Это будет самый камерный и откровенный спектакль», — пообещала Литвинова.

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