«Не знаем, какими мы будем в старости»: жена Александра Реввы любит свекровь, несмотря на скандалы

Жена шоумена Александра Реввы Анжелика заявила, что любит свекровь. Она уверяет, что поздравляет родственницу со всеми праздниками и пишет сообщения.

Подробности семейных взаимоотношений узнал Telegram-канал «Звездач».

Мама артиста нелестно отзывалась в адрес Анжелики. Из-за этого сын находился с ней в конфликте.

«Никогда не было у меня никаких конфликтов с мамой моего мужа, я не смею обсуждать ее отношение к себе — это ее дело, я ее любила, люблю и буду любить, это бабушка моих детей. Это ее выбор. Мы не знаем, какими мы будем в старости и что у нас будет в голове», - рассуждала Анжелика.

Она отметила, что постоянно видится со свекровью, и назвала женщину хорошим человеком, добрым и талантливым.

«Поздравляю ее со всеми праздниками, пишу сообщения. Меня не надо любить», - произнесла Анжелика.

Она отметила, что с Реввой у них «фантастический брак». Анжелика намекнула, что со стороны свекрови бывает разное, но, по мнению супруги шоумена, «должны быть где-то какие-то нюансы, которые должны давать огня».

Ранее Александр Ревва заявил, что мама стала более взрослой и мудрой, хотя отношения все те же, «просто меньше агрессии». Он говорил: периодически семья навещает женщину, сын поддерживает связь с родительницей. «Она стала менее злой», - делился артист.