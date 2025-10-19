«Стала менее злой»: Александр Ревва рассказал про отношения мамы и жены

Певец Александр Ревва рассказал, что у его мамы и жены начали налаживаться отношения. Об этом юморист сообщил сайту «Страсти» на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле.

Александр Ревва уже 18 лет счастлив в браке, со своей женой Анжеликой артист вместе уже 20 лет, у пары две дочери. Однако за все эти годы мать шоумена так и не поладила с невесткой, из-за чего его отношения с Любовью Николаевной испортились. Женщина не хотела «делить» сына с другой и ревновала его к избраннице.