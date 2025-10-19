«Стала менее злой»: Александр Ревва рассказал про отношения мамы и жены
Певец Александр Ревва рассказал, что у его мамы и жены начали налаживаться отношения. Об этом юморист сообщил сайту «Страсти» на дне рождения телеканала МУЗ-ТВ в Кремле.
Александр Ревва уже 18 лет счастлив в браке, со своей женой Анжеликой артист вместе уже 20 лет, у пары две дочери. Однако за все эти годы мать шоумена так и не поладила с невесткой, из-за чего его отношения с Любовью Николаевной испортились. Женщина не хотела «делить» сына с другой и ревновала его к избраннице.
По словам комика, его мама стала более взрослой и мудрой, а из семейных отношений исчезла агрессия. Ревва также подтвердил, что вместе с женой навещает родительницу.
«Да мы можем, конечно (поехать к маме — прим. «Страсти»). Мы делаем это периодически, работаем над этим. Я поддерживаю с мамой связь сейчас. Она стала менее злой», — заключил экс-резидент Comedy Club.
Напомним, в июне юморист признался, что помирился с мамой. Вновь сблизило родных людей горе — смерть мужа Любови Николаевны.
