«Делает все, чтобы ее простили»: Алла Пугачева планирует вернуться в Россию

Певица Алла Пугачева, которая в настоящее время находится с семьей в Юрмале, может вновь тайно посетить Россию. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, исполнительница хита «Арлекино» планирует выступить в Москве с концертом, поэтому сейчас старается сделать все, чтобы ее простили.

«Я думаю, что она продолжит частично гастролировать по Европе с тем концертом, который она отыграла в 75-летие, но это будет, скорее всего, осенью, потому что у нее какие-то есть сейчас наметки именно с Россией. Я так понимаю, если она сюда приедет, возможно, и она в Москве в конце этого года выступит, потому что она сейчас делает все, чтобы ее простили», - сказал Дворцов в беседе с Life.ru.

Он также отметил, что у шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) начались проблемы с алкоголем, так как ему «перекрывают кислород в Европе и урезают гонорары».

Ранее родственники Аллы Пугачевой заявили, что она бросила их и отказалась от общения из-за Максима Галкина*. Семья артистки проживает в Москве и помогает военным, находящимся в зоне СВО. В то время как сама певица со скандалом уехала из России.