«Не зли меня»: Айза резко ответила Водонаевой, осудившей ее за видео с проверкой сына на запрещенные вещества

Айза-Лилуна Ай ответила Алене Водонаевой, высмеявшей ее за юмористическое видео с проверкой ребенка на наличие запрещенных веществ.

Бывшая жена рэпера Гуфа резко высказалась в сторону телеведущей. Алена опубликовала в личном блоге видео, где Айза взяла кошелек 14-летного Сэма и достала дебетовые карты. Сделала она это для того, чтобы проверить сына на наличие наркотических веществ. По словам Лилуны-Ай, видео было снято в юмористических целях. Но Водонаева все же иронично прокомментировала, подписав его: «Это какой-то тренд?».

Айза посчитала, что со стороны Алены очень грубо вмешиваться в дело, которое ее не касается. Блогерша пригрозила бывшей подруге и предупредила, что лучше не надо лезть в чужую семью, иначе очень много неприятной информации может всплыть о ней.

«А можно эту протухшую воду заткнуть уже? Или я вспомню истории из нашей недолгой дружбы. Там за ней не только омбудсмен и наркоконтроль придет, но и все отделение психиатрической больницы. Не зли меня, Водонаева. Ты знаешь, что у меня на тебя компромата больше, чем на саму себя!», — пригрозила блогерша в Telegram-канал «AIZA-LILUNA».

Кроме того, Айза посоветовала Алене обратить внимание на своего сына. Экс-жена Гуфа заявила, что телеведущей хватает мудрости только на советы, а не на воспитание собственного наследника.

Ранее мы писали о том, что Айза Лилуна-Ай не видит причин лишать ее и Гуфа родительских прав.