Эмин не дарил Гавриловой кольцо с бриллиантом в 10 карат: кто тайный ухажер?

Певец и успешный бизнесмен Эмин Агаларов дал откровенное интервью, в котором рассказал об отношениях с моделью Аленой Гавриловой, с которой сошелся после развода.

Напомним, что пара прожила в браке два года, но в 2020 году мужчина неожиданно объявил о расставании. По словам Алены, эта новость стала шоком и для нее. Она узнала об этом из соцсетей любимого! Несмотря на разрыв, молодые люди сохранили теплые отношения и проводили время вместе с общей дочерью Афиной.

В начале этого года Эмин опубликовал романтичное видео с моделью, а потом признался, что они снова вместе. А несколько месяцев назад Гаврилова похвасталась, что ей подарили кольцо с бриллиантом в 10 карат! Это породило слухи о том, что пара планирует снова узаконить отношения.

В интервью изданию Hello! певец прокомментировал эту информацию.

«Предложение не делал и к этому кольцу не имею никакого отношения. Кажется, там вообще была коллаборация с ювелирным брендом. А на день рождения я подарил ей колье. С подарками у нее все в порядке, за нее не переживайте», – признался мужчина.

Агаларов намекнул, что пока не торопится вновь вступать в брак.

«В нашем случае эта тема непростая, поскольку много сложностей и перипетий было связано с самой свадьбой, с отношением к этому событию некоторых членов моей семьи. Как будет дальше, сказать сейчас не могу, поскольку в этом вопросе важно мнение и чувства обоих. К официальному оформлению отношений я отношусь абсолютно спокойно. Скажем так, меня это не пугает», – пояснил музыкант.