«Дурак какой-то, неадекват»: Ксению Бородину отговаривают от свадьбы с Сердюковым

Блогер Николай Сердюков угрожал Ксении Бородиной и накричал на нее в эфире шоу «Сокровища императора». Об этом стало известно в новом выпуске передачи.

Во время испытания на вылет между участниками шоу возник конфликт. По заданию, им нужно было проехать на велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Николай эмоционально реагировал на неудачу и даже повышал голос на невесту.

«Хватит ругаться», — пыталась успокоить его Бородина.

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — разозлился Николай.

Остальные участники шоу осудили поведение Сердюкова, но жестче всех о нем высказалась Дана Борисова. Телеведущая назвала его «быдлом», недостойным Бородиной.

«Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Я не верю, что можно реально такие глубочайшие чувство испытать, зная человека три месяца. Он рядом пробегает, я даже боюсь не устоять, потому что это такой неадекват. Он буйный конкретно, он никого не уважает», — высказалась Дана.

Ранее сообщалось, что Ксения Бородина столкнулась с проблемой при подготовке к роскошной свадьбе. Подробности читайте в этой новости.