«Не желаю ребенку такой судьбы»: Милош Бикович высказался о воспитании сына

В январе прошлого года у актера Милоша Биковича родился первенец — сын Василий. Звезда фильма «Холоп» признается, что старается как можно больше времени проводить с ребенком.

Бикович пояснил, что лет через 20 его сын расскажет, каким он был отцом, а пока актер старается уделять много внимания Василию, несмотря на загруженный график.

«Мне не хватало отца, его часто не было рядом, так как родители были разведены. Я не желаю своему ребенку такой судьбы», — признался актер в разговоре с Мадонной Мур.

Своей основной задачей, помимо проведенного вместе с сыном времени, Бикович считает вклад в его образование. Милош добавил, что, прежде всего, необходимо воспитывать себя, а ребенок будет брать пример с родителя и его слов.

Бикович женился на своей возлюбленной Иване Малич в 2023 году.

Недавно артист отправился с семьей на Мальдивы и пропустил премьеру фильма «Алиса в стране чудес», в котором сыграл одну из главных ролей. Бикович решил отложить работу ради времени с семьей.