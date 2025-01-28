«Не желаем ее видеть!»: концерт Анны Седоковой в Казахстане со скандалом сорвался после смерти Яниса Тиммы

Друг бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы, судя по всему, добился своего: концерт певицы в Алматы под угрозой. После многочисленных обращений Марка Пугачева к казахстанским блогерам страница мероприятия на официальном сайте недоступна. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

Накануне стало известно, что друг Яниса Тиммы решил всеми способами помешать Анне Седоковой зарабатывать деньги после смерти экс-супруга. Марк Пугачев стал обращаться к блогерам Казахстана с целью сорвать концерт певицы, запланированный в Алматы 14 февраля. Мужчина утверждал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» виновна в гибели баскетболиста и не помогала его родителям.

Казахстанский блогер Еркежан Шайхиева опубликовала переписку с другом спортсмена и заявила, что Анну Седокову там «никто не ждет» и «ей не место в ресторане». Многие пользователи поддержали девушку, отметив, что «не желают видеть» оскандалившуюся артистку.

«Была у вас, после приглашения Седоковой не приду!», «Не желаем видеть Седокову!», «Планировали поход, но, когда узнали, что в такой романтичный праздник будет выступать развратная и совершенно безголосая певица, изменили свои планы», — написали в Сети.

Как оказалось, обращения Марка Пугачева и многочисленные негативные комментарии общественности привели к тому, что, по данным источника, с сайта продажи билетов убрали постер с информацией о выступлении Анны Седоковой в Казахстане. Более того, теперь страница и вовсе недоступна — при переходе по ссылке выдает «ошибку».

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же артистка после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта стоимость билета на концерт Анны Седоковой в Казахстане, который пытались сорвать.