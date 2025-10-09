«Не ждите меня в эфире»: Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась встречаться с пасынком Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась сниматься в передаче вместе с пасынком Армена Джигарханяна Степаном. Она заявила, что в шоу вставили интервью 6-7-летней давности.

В студии «Пусть говорят» недавно встретились близкие люди Джигарханяна, которому могло исполниться 90 лет. В съемках поучаствовали бывшая жена актера Татьяна Власова, а также его пасынок. А вот Цымбалюк-Романовская решила не появляться в программе. Перед эфиром она объявила, что отказалась удивляться неожиданному появлению Степана.

«Я не снималась в передачах к юбилею Армена Борисовича! Не ждите меня в эфире. Мое интервью, которое там используется, снято 6-7 лет назад. По слухам, «сюрпризом» станет приезд Степана, и все сделают вид, что удивятся. Как говорил Армен: «Очень плохие артисты!» Меня не будет», - заявила Виталина.

Отметим, что в марте 2025 года пианистка впервые стала мамой. У нее появилась на свет дочка. Однако отца девочки Цымбалюк-Романовская скрывает. Она лишь признавалась, что не состоит с ним в романтических отношениях.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не ходит на кладбище к Армену Джигарханяну.