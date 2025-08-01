«Не ждали от государства квартир»: барды Никитины ответили на «злобные комментарии»

Барды Татьяна и Сергей Никитины ответили на «злобные комментарии» в Сети. Они сообщили, что никогда не финансировали ВСУ, а свою позицию доносят через песни.

На соответствующее обращение Никитиных обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Хотим сказать, что мы никогда не финансировали ВСУ и не собираемся это делать», - сказал Сергей Никитин.

Его супруга добавила, что за жизнь семья «не накопила больших денег».

«Но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим. Мы никогда не ждали от государства никаких благ, квартир, должностей, гонораров», - сказала Татьяна.

Исполнительница отметила, что они с мужем «держали спину в любых ситуациях».

Сергей Никитин отметил, что их часто просят объяснить свою позицию.

«Все, что мы хотим сказать, вы найдете в наших песнях», - сказал музыкант.

РЕН ТВ пишет, что барды, которые оказались сторонниками Украины, на днях выступали в Санкт-Петербурге, а потом в Москве. В столице они играли в пабе, расположенном в центре города. Афиш было минимум, билеты стоили от тысячи до 3,5. На выступлении в зале почти не было свободных мест.

Ранее певица Вика Цыганова обвинила Никитиных в «скотском отношении» к России.