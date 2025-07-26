«Разве песенки оправдывают скотское отношение к стране?»: Вика Цыганова «прошлась» по бардам Никитиным

Вика Цыганова раскритиковала бардов Татьяну и Сергея Никитиных за неоднозначную гражданскую позицию. В своем Telegram-канале певица резко осудила авторов-исполнителей за «презрительно скотское отношение» к России.

Недавно стало известно, что барды Никитины вернулись в РФ и снова стали выступать с концертами по стране, из которой, как сообщалось, уехали в 2022 году. По информации источников, артисты также поддерживали иноагентов и врагов России. Сами же исполнители в своем время заявили: «То, что пишут в Сети, — злонамеренная ложь и клевета. Мы никогда не пели в угоду политике и политикам, не ждали от государства никаких благ».

Поведение бардов возмутило Вику Цыганову, известную своем патриотической позицией. Певица отметила: публичные заявления Никитиных указывают на то, что они не на стороне России. Артистка обратила внимание на то, что пара демонстрирует «скотское отношение» к своей стране, поддерживая вражескую сторону.

«На мой взгляд, их публичных заявлений уже достаточно, чтобы понять, за какое государство у этих людей душа болит. Восемь лет, с 2014 года, Никитиных не волновали проблемы русского населения Донбасса. А в 2022 году они мгновенно решили поддержать фонд, собирающий помощь Украине. Разве милые песенки из детства оправдывают то презрительно скотское отношение к нашей стране, которое эти люди публично продемонстрировали три года назад?» — высказалась Вика Цыганова.

Напомним, Татьяна и Сергей Никитины известны по песням «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», «Большой секрет для маленькой компании» и другим. В 2024 году актриса Яна Поплавская выступила с обвинениями в адрес бардов. Она заявила, что они переехали в США, откуда спонсировали вражескую сторону, но сами артисты опровергали эту информацию. В 2025 году авторы-исполнители начали тайно давать концерты в России.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пообещал поставить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны и Сергея Никитиных.