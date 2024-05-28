«Не жалуется»: отец звезды «Аноры» Марка Эйдельштейна рассказал, сколько зарабатывает сын

Отец 22-летнего актера Марка Эйдельштейна, ставшего звездой Каннского кинофестиваля из-за успеха фильма «Анора», рассказал о заработке сына. По его словам, он хорошо получает в киноиндустрии и не жалуется на выплаты.

В беседе с mk.ru мужчина рассказал, что молодой артист сейчас живет отдельно от родителей в Москве. Своей квартиры у него пока нет, поэтому он снимает апартаменты вместе с друзьями. Район хороший – центр столицы. При этом, несмотря на арендную плату, на остальное ему тоже хватает денег.

«Что касается денег: не жалуется и на съем квартиры, знаю точно, денег хватает. Интересно то, что он живет недалеко от того места, где в молодости жил я и тоже на троих снимал квартиру. Получается, что все совпадает», - поделился отец Марка.

Также мужчина упомянул, что, по его мнению, звездная болезнь обошла его сына стороной. Он заверил, что Эйдельштейн понимает свои заслуги и при этом трезво оценивает способности других.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал, как узнал о победе фильма «Анора» на Каннском кинофестивале.