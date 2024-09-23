Ирина Дубцова рассказала о пополнении в семье

«И еще пополнение в семье. Это Паппи, 5 месяцев, 500 грамм», — сообщила исполнительница.

У Дубцовой есть еще собаки: вельш-корги по кличке Мистик, а также карликовый шпиц по кличке Кукусик. Несколько лет назад у звезды жили коты, однако певица решила отдать их знакомым. По признанию артистки, она была вынуждена это сделать из-за сильной аллергии у сына.

Напомним, Ирина Дубцова воспитывает первенца от участника группы Plazma Романа Черницына. В минувшем году сын артистов поступил в МГИМО, он стал студентом факультета управления и политики. Как признавалась Дубцова, наследник сделал все возможное, чтобы успешно сдать школьные экзамены, и она довольна его проделанной работой.

Исполнительница рассказывала, что ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим мужем, и он в любой момент может приехать к ней в гости. По словам Дубцовой, она рассказывает экс-супругу все о личной жизни, а он делится своими новостями, и их это устраивает. Звезда отмечала, что они просто адекватные люди, которым удалось не потерять разум из-за развода.

Ранее мы писали, что сын Ирины Дубцовой подарил возлюбленной Тоне Худяковой кольцо за 1,3 млн рублей.