«Не заслуживает этих грязных слов»: вдова Левкина призвала остановить травлю Седоковой

Вдова певца Владимира Левкина Маруся заступилась за артистку Анну Седокову, которую начали критиковать после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. Она призвала остановить травлю бывшей солистки группы «ВИА Гра».

По мнению Левкиной, негатив в свой адрес Анна получает несправедливо. Так же считает и дочь Маруси Ника. Девочка вспомнила, как ее мама столкнулась с критикой после похорон отца только из-за того, что не надела на прощание платок.

«Я приняла близко к сердцу трагедию Анечки Седоковой. Она не заслуживает этих оскорблений, этих грязных слов», - заявила Левкина в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Напомним, что начали травить Анну буквально сразу же после того, как стало известно о смерти Тиммы. В основном ее упрекают близкие баскетболиста, в особенности — друг Марк Пугачев. Он убежден, что Седокова довела бывшего супруга до самоубийства. Кроме того, он говорил о сокрытии улик и даже привороте.

Ранее друг Яниса Тиммы показал переписку с баскетболистом за 10 дней до его смерти.