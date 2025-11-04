«Не заслужил уважения среди граждан России»: Виталий Бородин «прошелся» по ведущему НТВ Андрею Норкину

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин «прошелся» по Андрею Норкину, который высмеял его за критику звезд. В своем Telegram-канале политик заявил, что ведущий телеканала НТВ за годы работы «не заслужил уважения» россиян.

В личном блоге Виталий Бородин опубликовал комментарии зрителей под своим постом с фрагментом программы «Место встречи» на НТВ, в которых они негативно отзывались о ведущем Андрее Норкине. Россияне охарактеризовали его как «неприятного», «ядовитого» и «вызывающего отторжение» телеведущего и призвали «гнать его с эфира». Глава ФПБК подчеркнул: журналист так и не заручился доверием и поддержкой граждан из-за своих неоднозначных высказываний.

«Никто не любит Норкина. Специально выложили пост программы НТВ «Место встречи» с участием Норкина, посмотрели, что думают о нем граждане нашей страны. Я был в шоке: ни одного комментария в его поддержку. <…> В целом подборка комментариев отражает критическое отношение аудитории к программе «Место Встречи» и ее ведущему. Граждане России не уважают Норкина от слова совсем», — заявил Виталий Бородин.

Политический деятель отметил, что за время работы на телевидении Андрей Норкин зарекомендовал себя как не вызывающий уважения ведущий.

«Вывод один: Норкин за все время своего существования в роли телеведущего не заслужил уважения среди граждан России. Нельзя сказать, что его путь к вершинам телевизионного Олимпа был усыпан розами – скорее, он вымощен спорными решениями и неоднозначными высказываниями, которые, как видно из реакции зрителей, не нашли отклика в сердцах россиян», — подчеркнул глава ФПБК.

Напомним, в новом выпуске своей программы Андрей Норкин высмеял Виталий Бородина, выступающего против откровенных нарядов артистов на сцене. Журналист назвал политика «рьяным моралистом, специализирующимся на написании кляуз на звезд». Глава ФПБК не стал молчать и заявил: проще «раздувать искусственные скандалы», чем «говорить правду в лицо», как он, не боясь реакции.

«А вы кого поддерживаете? Пока непонятно. Поэтому и стараетесь в своих программах задеть тех, у кого есть позиция и совесть», — высказался Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин пригрозил уголовным делом пожелавшему вернуться на ТВ историку моды Александру Васильеву: «Его никто не ждет в России».