«В России никто не ждет, только уголовное дело»: пожелавшему вернуться на ТВ Васильеву пригрозили проверками

Историк моды Александр Васильев пожелал вернуться в Россию и создать свою передачу на телевидении после окончания СВО. Однако никто ему это не позволит, уверен глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его словам, единственное, что может ждать телеведущего после возвращения, — это уголовное дело. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Виталий Бородин отметил, что наладить карьеру в России даже после завершения специальной военной операции Васильев не сможет, так как был против страны в тяжелое для нее время. Напомним, что историк моды сейчас проживает за границей.

«Я бы не советовал ему возвращаться, потому что в России мы будем ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, так как он дискредитирует специальную военную операцию, проживает в странах НАТО. Надо еще проверить, может, он деньги получал от западных спецслужб», — заявил Бородин.

Глава ФПБК указал на необходимость проверки деятельности Александра Васильева. Не исключено, что по ее результатам искусствоведа могут признать иностранным агентом.

«Этот человек недостоин возвращаться в нашу страну. Он относится к категории спящих ячеек, как Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ). Его в России никто не ждет, только уголовное дело. Пусть приезжает и объясняется за свои высказывания. А у нас есть все основания проверить его на иностранное финансирование», — поделился Виталий Бородин.

Ранее Виталий Бородин заявил, что Филипп Киркоров обесценил звание народного артиста России.