Не зарегистрировалась, а концерты дает постоянно: тиктокерше Даше Дошик грозит налоговая проверка

Блогер Даша Дошик не прошла все необходимые процедуры, чтобы давать концерты на территории России. Девушка является гражданкой Казахстана. Ее подозревают в обходе налогового законодательства РФ, передает Telegram-канал Mash.

Дошик на территории России дает концерты через помощницу, у которой зарегистрировано ИП с упрощенкой. Сама же тиктокерша не зарегистрировалась в налоговой системе РФ. В итоге, как считают общественники, помощница платит с выступлений Дарьи 6% вместо 30%, а один концерт Дошик стоит 1,7 млн рублей.

Пока сумма неуплаченных налогов не превысила 2,7 млн рублей, блогерше грозит только административная ответственность. А если все-таки превысит, то Дарье грозит уже уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что рэпер Тимати задолжал налоговой 255 тысяч рублей. Долг числится за один из ресторанов знаменитости.