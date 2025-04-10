Бывшая жена Паши Техника рассказала об ограничениях на похоронах рэпера

Бывшая супруга Паши Техника, блогерша Ева Карицкая попросила воздержаться от использования баннеров и флагов на похоронах рэпера. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Инфлюэнсер отметила, что речь идет о полотнах, которые не относятся к творчеству музыканта. Карицкая также призвала не брать с собой средства самообороны. Женщина уточнила, что полицейские не допустят людей с оружием.

«По возможности воспользоваться общественным транспортом или такси, так как парковка будет ограничена», — высказалась бывшая жена Техника.

Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище.

Рэпер Паша Техник скончался 4 апреля на 41-м году жизни. 27 марта его доставили в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Медики неделю пытались спасти артиста, но через неделю его состояние резко ухудшилось.

Ранее выяснилось, что близкие Паши Техника не смогут получить наследство рэпера из-за долга.