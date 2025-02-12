«Не занимаюсь подобными вещами»: Аллегрова вышла на связь после новостей о суде с ночным клубом
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Певица Ирина Аллегрова прокомментировала новость о том, что она будет судиться с ночным клубом из-за использования ее песни. Артистка назвала эту информацию полным фейком.
Telegram-канал Mash сообщал, что Аллегрова якобы оказалась недовольна тем, что актер-трансвестит* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) пел ее трек «Угонщица» в челябинском заведении. Отмечалось, что вокалистка подготовила судебный иск. Однако сама Ирина Александровна это не подтвердила.
Певица заявила, что на самом деле не обращалась в суд из-за конфликта с ночным клубом.
«Это полный фейк. Ничего подобного в моей жизни не было. Не подавала [иск], не собираюсь и не занимаюсь подобными вещами. Это фейк чистой воды», - рассказала Аллегрова в беседе с РЕН ТВ.
Напомним, что Ирина Аллегрова уже несколько лет предпочитает редко появляться на публике. Исключения она делает лишь для масштабных и важных мероприятий. Однако ее новый «затворнический» образ жизни многие не принимают. Так, композитор Игорь Крутой в день рождения артистки призвал ее вернуться к полноценной концертной деятельности.
Ранее Игорь Николаев признался в любви Ирине Аллегровой.