«Моя дорогая! Люблю»: женатый Игорь Николаев нежно обратился к известной певице

Женатый певец Игорь Николаев публично обратился с чувственными словами к известной артистке. Композитор поздравил с днем рождения Ирину Аллегрову и поделился в личном блоге архивными кадрами с певицей.

20 января Ирине Аллегровой исполнилось 73 года. В последнее время народная артистка России редко выходит в свет и почти не дает концерты. Однако многие до сих пор помнят дуэт певицы с Игорем Николаевым в 2000-е с хитом «Миражи». В день рождения коллеги артист публично обратился к ней в соцсети, назвав ее «ярчайшей страницей» в его жизни.

«Ирочка, Ирина Великая, моя дорогая Императрица! Еще один день рождения и еще один повод признаться, что ты — ярчайшая страница в моей жизни и в творчестве, мы так много сделали вместе, столько всего было прекрасного! Целую, обнимаю, люблю, поздравляю!» — написал Игорь Николаев, опубликовав архивные фото с Ириной Аллегровой.

В одном из интервью композитор признавался, что сейчас ему не так часто удается пообщаться с певицей. По словам Игоря Николаева, у них с Ириной Аллегровой много совместных историй и воспоминаний.

«Не то, чтобы мы сейчас часто общаемся. Когда видимся, я нахожу ее в хорошей форме, в тонусе. У нас действительно много песен, много историй в жизни. Но это все наше прошлое, наше воспоминание», — рассказывал артист.

Напомним, уже несколько лет певица не выступает с большими концертами и редко появляется на светских мероприятиях. Как оказалось, Ирина Аллегрова решила отдохнуть от внимания публики и даже думала о завершении карьеры. При этом артистка не исключает того, что однажды вернется на сцену с новыми хитами.

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