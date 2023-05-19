47-летняя Анастасия Волочкова упала при попытке сделать вертикальный шпагат

Не так давно в Сети появилась новость о том, что экс-избранник Анастасии Волочковой избил молодую супругу из-за измены. Узнав об этом, балерина удивилась и заявила, что Кузнецов при ней никогда не проявлял агрессию. Прокомментировать ситуацию решила и Алена Жигалова, с которой у Анастасии зимой 2023 года произошел конфликт.

В личном блоге журналистка поделилась кадрами неудачной попытки Волочковой исполнить вертикальный шпагат. На ролике заметно, что 47-летняя балерина потеряла равновесие и едва устояла на ногах. Алена с иронией написала: «Настя Волочкова не смогла удержаться на ногах от таких новостей». Как сообщает Газета.Ru, данным высказыванием Жигалова прокомментировала инцидент с участием Кузнецова.

Ранее стало известно, как вел себя Кузнецов в отношениях с Волочковой. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Анастасия Костенко оправдала асимметрию сделанной груди отеком и заявила, что «все получилось красиво». Высказывание девушки читайте в этой статье.