«Не загибай цену»: Люся Чеботина раскритиковала живое выступление певицы Адель

Певица Люся Чеботина раскритиковала свою иностранную коллегу Адель. По словам исполнительницы хита «Солнце Монако», вживую артистка поет гораздо хуже, чем в записи, и ее концерт сильно разочаровал.

Послушать Адель Чеботина смогла полгода назад в Вегасе. Люся ожидала, что останется в восторге от выступления, но ушла она в расстроенных чувствах. В шоу «МУЗЛОФТ» она призналась, что вокалистка много разговаривала, а в песнях кричала и рвала связки.

«Ей было тяжело… Если ты не в состоянии дать то, что нужно слушателю, не загибай цену», - заявила Чеботина.

К слову, сама Люся недавно обрела популярность за рубежом благодаря ролику с концерта, на котором обрезала себе волосы перед зрителями. В Сети перфоманс оценили. Шокированной осталась и Лолита, песню которой пела Чеботина. Она заявила, что у нее «отвисла челюсть».

Ранее продюсер высказался о новой версии Люси Чеботиной хита Лолиты.