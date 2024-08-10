НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 августа 2024, 19:25
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«Не забуду никогда»: хранившая молчание Алла Пугачева объявилась в соцсетях Собчак

Певица Алла Пугачева заявила, что никогда не забудет Анатолия Собчака.
«Не забуду никогда»: хранившая молчание Алла Пугачева объявилась в соцсетях Собчак

© Korobeynikov Dmitry/East News

10 августа бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку могло бы исполниться 87 лет. Память государственного деятеля в социальных сетях почтила его дочь, Ксения Собчак. Под ее постом решила оставить комментарий уехавшая из России певица Алла Пугачева.

Собчак опубликовала архивный черно-белый снимок с отцом из семейного архива.

«Сегодня день рождения моего папы», — подписала трогательное фото телеведущая.

Запись Ксении прокомментировали многие звезды шоу-бизнеса. В их числе: Дарья Повереннова, Филипп Киркоров и другие. Не смогла промолчать и народная артистка Алла Пугачева, которая в последнее время резко высказывается о политиках.

«Не забуду никогда», — написала Алла Борисовна, тем самым выразив уважение и дань памяти политическому деятелю.

Примадонна уехала из России с мужем и детьми в 2022 году. Сначала семья обосновалась в Израиле, а после — на Кипре. Лето звездные супруги проводят в Юрмале, где более мягкий климат. С тех пор артистка неоднократно критиковала россиян и коллег по шоу-бизнесу. Поведение знаменитости вызвало негативную реакцию у ее соотечественников.

Ранее исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала юмористический ролик в ответ на новости про ее семью. Подробнее читайте здесь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Алла Пугачева
Ксения Собчак
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