«Не забуду никогда»: хранившая молчание Алла Пугачева объявилась в соцсетях Собчак

10 августа бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку могло бы исполниться 87 лет. Память государственного деятеля в социальных сетях почтила его дочь, Ксения Собчак. Под ее постом решила оставить комментарий уехавшая из России певица Алла Пугачева.

Собчак опубликовала архивный черно-белый снимок с отцом из семейного архива.

«Сегодня день рождения моего папы», — подписала трогательное фото телеведущая.

Запись Ксении прокомментировали многие звезды шоу-бизнеса. В их числе: Дарья Повереннова, Филипп Киркоров и другие. Не смогла промолчать и народная артистка Алла Пугачева, которая в последнее время резко высказывается о политиках.

«Не забуду никогда», — написала Алла Борисовна, тем самым выразив уважение и дань памяти политическому деятелю.

Примадонна уехала из России с мужем и детьми в 2022 году. Сначала семья обосновалась в Израиле, а после — на Кипре. Лето звездные супруги проводят в Юрмале, где более мягкий климат. С тех пор артистка неоднократно критиковала россиян и коллег по шоу-бизнесу. Поведение знаменитости вызвало негативную реакцию у ее соотечественников.

Ранее исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала юмористический ролик в ответ на новости про ее семью. Подробнее читайте здесь.