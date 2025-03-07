«Не забудь рассказать всем, какая я стерва»: Клава Кока прервала молчание после интервью экс-бойфренда

Певица Клава Кока неожиданно отреагировала на первое интервью блогера Александра Поверина после расставания с ней. Артистка не стала давать развернутый комментарий, лишь оставила в Сети строчку из песни.

Полгода назад Клава Кока объявила о расставании с возлюбленным, которого встретила на съемках реалити-шоу. После разрыва отношений она откровенно рассказала о проблемах, которые возникали во время этого романа. Больше всего исполнительницу напрягало то, что Александр не был готов к семье, а она уже давно мечтает о детях.

Поверин признавался, что не собирается хайповать на этой истории, но в итоге все-таки согласился дать одно большое интервью журналистке Алене Жигаловой. В нем блогер опроверг, что жил за счет Клавы и что игнорировал встречи с ее родителями.

Поклонники ждали, что же ответит Кока на откровения Александра, но получили лишь строчку из трека, которой певица передала, что думает по поводу заявлений экс-избранника.

«Не забудь рассказать всем, какой ты ангел, какая я стерва», - сообщила артистка.

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