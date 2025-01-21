«Не за ваш счет гуляем»: Бородина ответила на критику ее планов на свадьбу с Сердюковым

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина ответила на критику своих планов на свадьбу с Николаем Сердюковым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Предложение бойфренд сделал звезде «Дома-2» в начале декабря минувшего года. Бородина рассказала, что сначала боялась делиться деталями планирования, однако увидела в личных сообщениях массу поддержки от поклонников. При этом были и те, кто считает предстоящее торжество бессмысленным.

Телеведущая напомнила, что и у нее, и у Николая уже была свадьба — подобный факт о жизни влюбленных некоторые поклонники восприняли как аргумент в пользу того, что паре лучше тихо расписаться.

«Смотрите, великие слова Прохора Шаляпина: "Не за ваш счет пьем, не за ваш счет гуляем". Примите, пожалуйста, к сведению. Советов я у вас не просила», — ответила критикам блогерша.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

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