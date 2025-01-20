«Ем молодильные яблочки»: Бородина рассказала, как ей удается выглядеть на 15 лет

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей — девятилетнюю Теону и 15-летнюю Марусю. Старшая наследница звезды очень похожа на мать. Телеведущая призналась, что из-за этого их даже часто путают.

Знаменитость часто делится подробностями личной жизни в своих социальных сетях. На этот раз Бородина порассуждала на тему отказа от макияжа. В январе звезда практически не пользуется декоративной косметикой, чтобы дать коже отдохнуть.

При этом подписчики не узнают 41-летнюю Ксению без макияжа и зачастую принимают ее за дочь Марусю.

«Самый большой комплимент: „Мы не поняли, это Маруся или ты?“. У меня весь директ взорван одним и тем же. Не могу сказать, что я специально пытаюсь молодиться, ем молодильные яблочки и хочу выглядеть моложе своей дочери», — поделилась своими мыслями знаменитость.

На Comedy Club Бородина познакомилась с бизнесменом Юрием Будаговым, за которого вышла замуж в 2008 году. Спустя год Ксения родила дочь Марусю. В 2011 году супруги расстались. В браке с бизнесменом Курбаном Омаровым появилась на свет дочь Теона. Телеведущая планирует выйти замуж в третий раз в 2025 году за возлюбленного Николая Сердюкова.

Ранее Ксения Бородина оказалась в больнице из-за проблем с желудком. Звезда призналась, что была на процедуре, которую проводят под наркозом.