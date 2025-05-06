«Не за натюрель»: звезда Comedy Club раскрыла свои пластические операции

Артистка Екатерина Шкуро, которую называют звездой Comedy Club, рассказала о пластических операциях. 25-летняя блогерша обращалась за помощью к известному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и осталась довольна результатами.

Женщина в интервью Леди Mail отметила, что никогда не говорила о том, что обладает «натуральной» красотой. Екатерина перечислила свои операции – она делала пластику живота и груди. Сейчас она довольна своей фигурой.

«За счет активных занятий спортом, всех этих мостиков, скручиваний живота и других упражнений на пресс, у меня уже в юности был запущенный диастаз. Я этого не знала: думала, просто у меня такая фигура, что нет талии», — рассказала звезда.

После родов артистка поняла, что ей может помочь только специалист. Она вспомнила, что две беременности сказались на состоянии живота, он стал дряблым.

«По мне и так видно, что я ни разу не за натюрель. Я — за эстетику и, если есть возможность улучшить себя при помощи пластики, я эту возможность упускать не буду», — заявила она.

Шкуро открыто назвала имя хирурга и объяснила, что ознакомилась с его работами и считает, что у него получаются хорошо даже самые сложные случаи. Она подчеркнула, что не все хирурги готовы браться за некоторых пациентов.

«Плюс — Тимур единственный, кто не боится браться за по-настоящему сложные случаи у знаменитостей, когда другие врачи просто не хотят связываться с ними, ведь, если что-то пойдет не так, это будет активно обсуждаться в прессе», — добавила она.

Ранее Екатерина Шкуро рассказала о заработках и своих тратах.