«Не является преступником»: Анастасия Костенко встала на защиту победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025»

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко встала на сторону победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастансии Вензы. Модель поддержала тезку, которую обвинили в использовании пластики и ненатуральной красоте, передает StarHit.

Венза одержала победу на престижном турнире, после чего она столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Некоторые пользователи Сети предположили, что участница конкурса красоты купила себе победу.

Костенко высказалась по этой ситуации. Она призвала комментаторов предъявлять претензии не к девушке, а к тем, кто, по их мнению, продают титулы.

«Если даже допустить покупку титула, то, по идее, вопросы должны быть к тем, кто продает эти титулы, а не к тем, кто покупает. Я никого не обвиняю, так как не владею достоверной информацией. Но мои убеждения не позволяют выказывать негатив к человеку, который не является преступником и нарушителем законов», — заявила Костенко.

