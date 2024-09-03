Не Янковская: раскрыта личность девушки, которой актер Александр Паль сделал предложение

35-летний актер Александр Паль решил жениться. После слухов о романе с коллегой Елизаветой Янковской он вдруг сделал предложение другой девушке. СМИ выяснили, что его невестой стала актриса Софья Райзман.

Звезда кинематографа довольно редко дает интервью и рассказывает о подробностях личной жизни. Однако недавно он поделился с фанатами, что решил распрощаться со статусом холостяка. В социальных сетях появилось видео, в котором он делал предложение незнакомке, ответившей ему согласием.

По данным Super, кольцо от Паля приняла 34-летняя актриса Райзман. Она снималась в проектах «Гуляй, Вася!», «Физрук» и других. В последнее время она пишет сценарии и снимает короткометражные фильмы.

Выйти замуж за Александра Софья согласилась во время празднования дня рождения в кругу близких. При этом от поздравлений она отмахивалась, а на все выкрики «горько» отвечала: «Только не на камеру».

К слову, актриса уже была замужем. Ее супругом был режиссер Руслан Братов. А вот для Александра это будет первый брак.

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