«Не я и не он»: заподозренный в подмене двойником Киркоров опубликовал честные фото и поразил фанатов

С декабря прошлого года Филипп Киркоров активно занялся самосовершенствованием. С помощью звездного хирурга Тимура Хайдарова певцу удалось вернуться тело, которое у него было в 30 лет. Однако на перекраивании фигуры артист не остановился и обновил весь свой образ в целом. Короткие волосы, белоснежная борода, голубые глаза, широкие и немного вздернутые брови – таким Филиппа увидели фанаты в Новосибирске, где он давал концерт в рамках гастрольного тура. Но вместо восторженных отзывов о своем внешнем виде Киркоров получил подозрения в подмене двойником.

Несколько дней в Сети действительно активно обсуждали то, что на самом деле Филипп и не Филипп вовсе, а самозванец. Якобы настоящий исполнитель где-то скрылся, а вместо него на сцене теперь выступает совершенно другой человек. Такие выводы людей были основаны на том, что буквально за несколько дней певец изменился до неузнаваемости, а такого не может быть.

Примечательно, что у Киркорова действительно есть официальный двойник. Несколько раз он уже выручал поп-артиста. Однако в этот раз к его помощи исполнитель не прибегал. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. Филипп опроверг все слухи и заявил – он такой один.

«Не я и не он, и не ты. И то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи, что наши смешались черты… Выдаете желаемое за действительное. Сплетням — стоп! Нет у меня двойников, тройников! И птичкой, и феей — кем угодно могу быть, главное — я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый», - написал вокалист в личном блоге.